قائمة الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويستضيف الدراويش نظيره سيراميكا كليوباترا، على ستاد الإسماعيلية مساء اليوم الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الـ 23 من عمر المسابقة المحلية.

وجاء تشكيل الإسماعيلي في مواجهة اليوم كما يلي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد كوكو، أحمد عادل عبدالمنعم

الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحي، كريم عرفات، محمد دسوقي

خط الوسط: عماد حمدي، عمر الوحش، محمد مخلوف، صالح جمعة، أحمد مدبولي، محمد الشامي، عبدالرحمن مجدي، كريم الديب، محمود الشبراوي، عمر الساعي، سيرج اكا

الهجوم: ياو انور، فراس شواط.