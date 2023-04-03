 قائمة الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز - بوابة الشروق
الإثنين 3 أبريل 2023 2:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. الفريق الذي يحسم التأهل من ستاد القاهرة يوم السبت
النتـائـج تصويت

قائمة الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 3 أبريل 2023 - 2:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أبريل 2023 - 2:54 ص

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويستضيف الدراويش نظيره سيراميكا كليوباترا، على ستاد الإسماعيلية مساء اليوم الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الـ 23 من عمر المسابقة المحلية.

وجاء تشكيل الإسماعيلي في مواجهة اليوم كما يلي: 

في حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد كوكو، أحمد عادل عبدالمنعم

الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحي، كريم عرفات، محمد دسوقي

خط الوسط: عماد حمدي، عمر الوحش، محمد مخلوف، صالح جمعة، أحمد مدبولي، محمد الشامي، عبدالرحمن مجدي، كريم الديب، محمود الشبراوي، عمر الساعي، سيرج اكا

الهجوم: ياو انور، فراس شواط.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك