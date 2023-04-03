علق طارق يحيى المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على التقارير الإعلامية التي ربطت إمام عاشور مهاجم الفريق الأبيض السابق وميتلاند الدنماركي الحالي، بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال طارق يحيى في تصريحات لقناة الزمالك: «وإيه المشكلة لما إمام عاشور يروح الأهلي أو الإسماعيلي، هو ليس ملك الزمالك حاليًا، نحن عاطفيون جدًا».

وأضاف: «طارق حامد وبنشرقي رحلا عن الزمالك، وهما أفضل من إمام 100 مرة، والفريق لم يتأثر وحصلنا على بطولات، الزمالك لن يقف على لاعب مهما كان إسمه».

وأوضح: «إمام عاشور ليس أفضل من حسام حسن أو رضا عبد العال، وكلاهما انتقل إلى الأهلي والزمالك واصل تتويجه بالألقاب، وأي لاعب يرغب في الرحيل عن الفريق إلى الأهلي أو الإسماعيلي يتفضل».

وتابع: «إمام كان يبكي أمامي من أجل الرحيل عن الزمالك، وأخبرني أن الاحتراف حلمه منذ الصغر، والزمالك هو اللى عمله وهيعمل 1000 لاعب زيه».

وأتم: «حسن شحاتة أعظم لاعب في تاريخ الزمالك اعتزل كرة القدم، والفريق توج بالألقاب بشكل طبيعي بعد ذلك».