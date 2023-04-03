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قال مكتب الرئيس الفنلندي، اليوم الاثنين، إن البلاد ستصبح عضواً رسمياً في حلف شمال الأطلسي "الناتو" غداً الثلاثاء.

بدوره، أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم، أن فنلندا ستصبح الثلاثاء العضو الـ31 في الناتو.

وقال ستولتنبرج: "غداً سنرحب بفنلندا بصفتها العضو الحادي والثلاثين"، موضحاً أن العلم الفنلندي سيرفع بعد ظهر الثلاثاء في مقر الحلف في بروكسل، كما نقلت شبكة العربية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده عشية اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في بروكسل المقرر يومي 4 و5 أبريل: "هذا أسبوع تاريخي".

فيما أكد مكتب رئيس فنلندا أن الرئيس سولي نينيستو سيتوجه إلى بروكسل للمشاركة في الحفل الرسمي للانضمام إلى الحلف، والذي سيعقد في مقر الناتو.