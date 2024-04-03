الكشف على 742 مريضًا في قافلة طبية إلى قرية حراء بالبحيرة

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة، برعاية الدكتور هاني جمعية، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وإشراف الدكتورة بسمة عبد الستار، منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية حراء بالتحرير يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 أبريل الجاري، وتم الكشف خلالها على 742 مواطنًا مجانًا من خلال وجود 8 عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة، عيادتي الباطنة 192 حالة، عيادة الأطفال 193 حالة، الجراحة 90 حالة، النساء 56 حالة، تنظيم الأسرة 30 حالة، العظام 134، الأسنان 57 حالة.

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.