سفير موريتانيا بمصر: الأوضاع في غزة بلغت حدا لا يطاق من الاستهتار بكل القيم الإنسانية

أكد حسين سيدي عبد الله الديه - سفير موريتانيا في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الأوضاع في غزة بلغت حدا لا يطاق من الاستهتار بكل القيم الإنسانية.

وقال السفير حسين سيدي عبد الله، خلال كلمته أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، إن الاجتماع يأتي في دورة استثنائية وفي ظروف استثنائية، تواصل فيها إسرائيل حربها البشعة الظالمة التي لم يسبق في التاريخ البشري أن عرف مثيلا لها، وما تهديدها الوشيك باجتياح رفح، المنطقة المكتظة والتي تؤوي جل سكان قطاع غزة إلا فصلا من فصول مخطط الإبادة الجماعية وتشريد السكان.

وأضاف سيدي عبد الله أن الحرب شارفت اليوم على دخولها الشهر السابع، في الوقت الذي لايزال العدوان الإسرائيلي مستمرا بنفس وتيرة القتل العشوائي للمدنيين العزل من الأطفال والنساء وكبار السن، والتجويع، وارتكاب المجازر التي يندى لها الجبين، فلم يسجل في فظائع الحروب القذرة أن تم استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء وإعدام المدنيين العزل الذين يرفعون الرايات البيضاء، وقتل عمال الإغاثة، مثل ما هو حاصل اليوم في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل.