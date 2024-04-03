من المقرر أن يلتقى وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الـ32 في بروكسل اليوم الأربعاء، لمناقشة دعم الحلف لأوكرانيا بالإضافة إلى العلاقات المستقبلية مع روسيا.



وقال عدد من الدبلوماسيين إن كيفية مساعدة أوكرانيا في التغلب على روسيا بأفضل طريقة ممكنة سوف يكون محور اللقاء، كما سوف يتم مناقشة تقديم حزمة دعم عسكري بقيمة 100 مليار يورو (108 مليارات دولار) على مدار الخمسة أعوام المقبلة.



ويتضمن الجزء الثاني من خطط الحلف لتعزيز الدعم لأوكرانيا على المدى الطويل مهمة جديدة للناتو لتنسيق توصيل المساعدات العسكرية وتدريب الجيش الأوكراني.



وحتى الآن، تتولى الولايات المتحدة الدور الرئيسي لتنسيق إيصال الأسلحة لأوكرانيا من خلال هيئة تعرف باسم مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية.



وأشار دبلوماسيون إلى أن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج اقترح جعل دعم الحلف لأوكرانيا أقل اعتمادا على الأحداث السياسية في الدول الحليفة بصورة منفردة مثل أمريكا.



ويأتي لقاء وزراء الخارجية، الذي يستمر يومين، قبل مراسم الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الحلف غدا الخميس.