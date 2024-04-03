رئيس المكتب السياسي لحماس يكشف آخر تطورات مفاوضات التهدئة في غزة

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس إسماعيل هنية، آخر التطورات بشأن مفاوضات التهدئة في قطاع غزة.

وقال في كلمة له، اليوم الأربعاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي لازال يراوغ ويعاند ولا يستجيب لمطالب الحركة العادلة من أجل وقف الحرب والعدوان».

وأشار إلى أن «حكومة الاحتلال مصرّة على استمرار هذا العدوان»، قائلًا إن «ما يهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن معه، البقاء على كرسي الحكم لأطول مدة ممكنة».

وأكد تمسك الحركة بمطالبها المتمثلة في: الوقف الدائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، والعودة الكاملة للنازحين إلى أماكن سكناهم، وإدخال كل المساعدات اللازمة للأهالي، وإعمار القطاع ورفع الحصار، وإبرام صفقة أسرى مشرفة.

وتوجه بالتحية والتقدير إلى «الشعب الفلسطيني في غزة والقدس والضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عن 48 وفي اللجوء والمنافي وفي سجون الاحتلال».

وأكمل: «التحية لأبطال المقاومة الفلسطينية الذين مرغوا أنف الاحتلال وسطروا ملاحم البطولة التي يجب أن تدرس للأجيال، تحيه لجبهات محور المقاومة المشتعلة على طول خط المواجهة مع العدو، وتحية لشعوب أمتنا العربية والإسلامية الهادفة المحتشدة المتواصلة الموحدة مع فلسطين ومع غزة، كما التحية لأحرار العالم في كل مكان».