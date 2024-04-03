تأخر وزير الخارجية الأمريكي على اجتماع الناتو في بروكسل بسبب عطل فني بالطائرة

تسبب عطل فني في طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، في باريس فى وصوله متأخرا إلى مقر اجتماع لحلف شمال الأطلسى "ناتو"، حيث اضطر لمواصلة رحلته بالسيارة إلى بروكسل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن طائرة القوات الجوية الأمريكية التي أقلت بلينكن إلى فرنسا يوم الثلاثاء واجهت مشكلة ميكانيكية.

وتوجه وفد بلينكن من باريس إلى مقر حلف شمال الأطلسي"ناتو" في بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية الحلف بعد مشكلة في طائرته الرسمية، وهي من طراز قديم لطائرة بوينج 737 تم تعديلها للاستخدام الحكومي الرسمي.

وأجرى بلينكن يوم الثلاثاء لقاءات مع مسئولين فرنسيين، تناولت ضرورة دعم الحلفاء لأوكرانيا والحاجة إلى منع اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس.

وكان هذا التأخير هو الأحدث في سلسلة تضمنت التأخر في زيورخ بعد ظهور بلينكن في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في يناير الماضي.