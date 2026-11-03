إليسا: أسعى أن يكون لصوتي أثر يتجاوز حدود الموسيقى لتمكين النساء وتشجيعهن على الإيمان بأنفسهن

قالت الفنانة إليسا، إنها لطالما آمنت بأن الموسيقى تمتلك القدرة على منح المرأة صوتا، وإلهام التغيير، وكسر الحواجز، موضحة أنها على مدار مسيرتها الفنية، سعت إلى أن يكون لصوتها أثر يتجاوز حدود الموسيقى، من خلال تمكين النساء وتشجيعهن على الإيمان بأنفسهن، والاعتزاز بتفردهن، وعدم الخوف من الحلم بما يتجاوز الحدود.

وتابعت في بيان صحفي قائلة: "آمل أن تستمر رحلتي في إلهام الجيل القادم من الفنانات، ليُسمعن أصواتهن ويساهمن في رسم مستقبل هذه الصناعة، متوجهة بالشكر لبرنامج Spotify EQUAL على دعمه للمرأة في الموسيقى، وعلى كونه جزءا من هذه الرحلة نحو صناعة موسيقية أكثر شمولا".

كانت صورة الفنانة اللبنانية إليسا تصدرت لوحة إعلانية في ساحة "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك يوم 29 أكتوبر الماضي، احتفاء باختيارها سفيرة لبرنامج "EQUAL Arabia" لشهر أكتوبر.

وبرنامج "EQUAL" أطلقته منصة "Spotify" عالميا في عام 2021 بهدف دعم الفنانات وتعزيز حضورهن على الساحة الموسيقية العالمية.

ومن خلال "EQUAL Arabia"، يحتفي البرنامج بإبداعات الفنانات في العالم العربي، مسلطا الضوء على مواهبهن وتأثيرهن الثقافي، وربط موسيقاهن بجمهور ومستمعين داخل المنطقة وحول العالم.

وأكدت منصة "Spotify" أن إليسا على مدار مسيرتها الفنية، رسخت مكانتها كإحدى أبرز نجمات البوب العربي، واشتهرت بلقب "ملكة الإحساس" بفضل أسلوبها الذي يجمع بين الرومانسية والحب والانكسار والتعبير عن المشاعر، ومن خلال التنقل بين اللهجتين اللبنانية والمصرية في أغنياتها، نجحت في الوصول إلى مستمعين من مختلف أنحاء العالم العربي على مدار عقود.

ومنذ إصدار ألبومها الأول "بدي دوب" عام 1998، واصلت إليسا تقديم أعمال موسيقية حققت حضورا واسعا، من بينها ألبوما "عايشالك" و"بستناك"، إلى جانب مجموعة من الأغنيات التي تركت بصمتها لدى الجمهور، مثل "فاكر" و"من أول دقيقة"، كما حصدت عام 2005 جائزة "World Music Award" عن فئة أفضل فنانة شرق أوسطية من حيث المبيعات، عقب نجاح ألبومها "أحلى دنيا".

وكشفت "Spotify" أن إليسا لديها قدرة على الوصول لأجيال جديدة من المستمعين، حيث يشكل مستمعو "الجيل Z" أكثر من 50% من جمهورها على المنصة خلال الشهر الماضي، وتأتي مصر والسعودية والمغرب وإندونيسيا وألمانيا ضمن أبرز أسواقها، ما يعكس قدرة موسيقاها على الوصول إلى مستمعين من مختلف الأجيال وفي أنحاء مختلفة من العالم.