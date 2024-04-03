كتائب القسام: القيادي الإيراني محمد رضا زاهدي الذي اغتالته إسرائيل صاحب دور بارز في عملية طوفان الأقصى

نعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي، والذي اغتيل في استهداف إسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء: «وإننا في كتائب القسام إذ نستنكر عملية الاغتيال الجبانة؛ فإننا نشيد بالدور الكبير للشهيد أبو مهدي في بناء جبهة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة؛ ودوره البارز في معركة طوفان الأقصى».

واستهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عميدين في صفوفه (العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي)، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وشددت طهران على أنه يجري التحقيق في أبعاد الهجوم، محذرة من أن «المسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي».