قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن معظم المحافظات تشهد اليوم الأربعاء، استمرارًا للارتفاع في قيم درجات الحرارة، منوهة أنها أعلى من المعدلات الطبيعية لها بما يتراوح بين 3 إلى 4 درجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية، وامتداد لمرتفع جوي يعمل على ارتفاع قيم الحرارة وزيادة فترات سطوع الشمس.

وأشارت إلى أن «العظمى على القاهرة تسجل 30 درجة»، قائلة إن «الطقس مشمس وحار نهارًا في معظم محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ودافئ في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط».

ونوهت بأن البلاد تسجل أعلى درجة حرارة في الفترة ما بين الساعة 2 إلى 3 طهرًا، مشيرة إلى أن الفرق بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى يتجاوز 10 درجات مع غياب أشعة الشمس.

ولفتت إلى أن «الأجواء لطيفة ليلًا في معظم المحافظات، خاصة في ساعات الليل المتأخر والأولى من الصباح الباكر».

وذكرت أن «الشبورة المائية أثرت اليوم، على الرؤية الأفقية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية»، مؤكدة أنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وتوقعت استمرار ارتفاع الحرارة حتى يوم السبت المقبل، موضحة أن البلاد تتأثر اعتبارًا من الأحد، بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض الحرارة بمعدل يتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات.

وصرحت بأن نشاط الرياح الذي تتأثر به البلاد يوم الأحد، يؤدي إلى مزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة، مناشدة المواطنين الحفاظ على ارتداء ملابس خريفية في فترات المساء، والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية.