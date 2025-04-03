نتنياهو: الجنائية الدولية محكمة فاسدة

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المحكمة الجنائية الدولية بأنها «منظمة فاسدة»، زاعمًا أنها توجه أحكامها ضد بلاده.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري، اليوم الخميس: «الجنائية الدولية محكمة فاسدة، لأنها توجه أحكامها ضدنا وليس المتسببين في الحرب».

وأكد أن موقف المجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية «جرئ»، معقبًا: «المجر الدولة الأولى التي تنسحب من هذا الفساد الذي يعيث، ولقد اتخذتم خطوة جريئة ضد معاداة السامية».

وأعلنت بودابست، الخميس، انسحابها من المحكمة، تزامنا مع زيارة نتنياهو إلى البلاد، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «فرانس برس».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المجر «إم تي آي» عن جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، قوله إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة.

وتأتي الخطوة بعد وقت قصير من وصول نتنياهو، إلى بودابست في زيارة رسمية ولقائه نظيره المجري، علما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي صدرت ضده مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

ووصل نتنياهو إلى المجر في وقت مبكر من صباح الخميس، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده، ومن المقرر عودته إلى إسرائيل يوم الأحد.

وفي نوفمبر الماضي، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة.