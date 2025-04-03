أمين عام الناتو يؤكد إيمانه بالعلاقات عبر المحيط الأطلسي على الرغم من الرسوم الأمريكية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، إنه يعتقد أن الرسوم الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تؤثر سلبا على لقاء وزراء خارجية الحلف في بروكسل اليوم الخميس.

وبسؤاله عن نوع الاستقبال الذي سيحظى به وزير الخارجية الأمريكة مارك روبيو من الحلفاء الأوروبيين وكندا، الذين استهدفتهم الرسوم الجديدة على الواردات، قال روته، إنه يعتقد أن الاستقبال سيكون "إيجابيا للغاية".

وقال روته، للصحفيين: "تركيز الدول الـ32 الأعضاء بالناتو هو كيفية الدفاع عن أراضي الناتو في مواجهة الروس - تهديدنا طويل المدى، الذي سيستمر في التواجد، أتمنى أن يتم التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا".

ولدى سؤاله ما إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة مازالت تعد حليفا موثوق فيه، قال روته: "بكل تأكيد، هي كذلك".

وأشار إلى استمرار التزام ترامب بالفقرة الخامسة من معاهدة الناتو، التي تنص على أن أي هجوم على دولة من أعضاء الحلف يجب التعامل معه على أنه يمثل هجوما على جميع الدول الأعضاء.