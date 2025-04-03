سوريا تدين العدوان الإسرائيلي وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، صباح اليوم الخميس، بأشد العبارات «موجة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على الأراضي السورية»، معتبرة إياه «انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولسيادة البلاد».

ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت خمس مناطق مختلفة في سوريا خلال 30 دقيقة، أدت إلى تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة العشرات بين المدنيين والعسكريين.

واعتبرت سوريا هذا التصعيد «غير المبرر محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها»، مؤكدة أن هذه الهجمات تأتي في وقت تسعى فيه البلاد جاهدة لإعادة الإعمار بعد 14 عاما من الحرب.

وأضاف البيان أن «هذه الاعتداءات المتكررة تأتي في سياق محاولة إسرائيلية واضحة لتطبيع العنف مجددا داخل البلاد، مما يقوض جهود التعافي ويكرس سياسة الإفلات من العقاب».

ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، والالتزام بالقانون الدولي وتعهداتها بموجب اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

كما طالبت الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا التصعيد ومنع المزيد من الانتهاكات.