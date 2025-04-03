واشنطن بوست تكشف موعد مرجح لضربة أمريكية على إيران

كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أنه من المرجح أن توجه الولايات المتحدة وإسرائيل ضربة عسكرية لإيران خلال النصف الأول من العام الجاري، أي في غضون أقل من 3 أشهر من الآن.

وقالت الصحيفة إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعربت بصراحة أكبر عن رغبتها في انضمام الولايات المتحدة إليها في هجوم على إيران.

وتقول الصحيفة ان الاستخبارات الأميركية، قدرت إنه من المرجح أن يتم "خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ تحشد الولايات المتحدة قواتها في الشرق الأوسط، فيما يعتقد أنه استعراض قوة موجه إلى ايران وجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع طهران.

وأكدت قيادة الضربات العالمية التابعة لسلاح الجو الأمريكي تقارير تفيد بنشرها كتيبة من قاذفات الشبح بي-2 سبيريت في دييغو غارسيا، القاعدة البحرية في جزيرة بالمحيط الهندي. تحمل القاذفة بي-2 أكبر ذخائر "خارقة للتحصينات" لدى البنتاغون، والتي يُعتقد أنها قادرة على اختراق المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، بالإضافة إلى ذخائر دقيقة التوجيه وأسلحة نووية ـ حسب الصحيفة.