 حماس: الاقتحامات والتنكيل بالمقدسيين لن يثنيهم عن حماية الأقصى والتصدي لمخططات الاحتلال - بوابة الشروق
الخميس 3 أبريل 2025 2:30 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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حماس: الاقتحامات والتنكيل بالمقدسيين لن يثنيهم عن حماية الأقصى والتصدي لمخططات الاحتلال


نشر في: الخميس 3 أبريل 2025 - 1:52 م | آخر تحديث: الخميس 3 أبريل 2025 - 1:52 م

أكد رئيس مكتب شئون القدس وعضو المكتب السياسي لحركة «حماس» هارون ناصر الدين، أن عمليات الاقتحام والهدم والتنكيل بالمقدسيين لن تثنيهم عن حماية المسجد الأقصى، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية إلى تهويد القدس وفرض السيطرة على الأقصى.

وأشار في تصريحات نقلتها الحركة عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إلى أن عمليات الهدم الأخيرة في بلدة جبع بالقدس هي استكمال للنية الخبيثة للاحتلال ضد أحياء المدينة، بهدف تفريغها من ساكنيها وإحلال المستوطنين مكانهم.

وشدد على أن «الضغط المتواصل على المقدسيين عبر قرارات الإبعاد، بالإضافة إلى الاعتقالات المستمرة، لن يفلح في ثنيهم عن دورهم في الذود عن المدينة المقدسة، والتصدي للهجمة الشرسة على المسجد الأقصى».

وأضاف: «شعبنا سيظل متمسكًا بأرضه ومسرى نبيه، وسيتابع درب المقاومة والتصدي لحكومة الاحتلال والجماعات الصهيونية المتطرفة، مهما كانت التحديات أو التضحيات».

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والداخل الفلسطيني المحتل، ومن يستطيع من أهالي الضفة الغربية المحتلة، إلى استمرار الحشد والرباط في المسجد الأقصى بعد شهر رمضان، وعدم تركه فريسة بأيدي قطعان المستوطنين وجماعات الهيكل المزعوم.

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