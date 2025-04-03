إيرادات فيلم سيكو سيكو تتخطى 15 مليون جنيه في منافسات شباك التذاكر أمس

حقق فيلم "سيكو سيكو" أمس 15 مليونا و142 ألف جنيه، بنسبة صعود 11 % عن إيرادات اليوم السابق، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر لليوم الرابع على التوالي، ويصل إجمالي ما حققه في منافسات شباك التذاكر إلى 39 مليونا و233 ألف جنيه، بما يعادل 310 آلاف و922 تذكرة.

الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويشارك في بطولته عصام عمر، وطه دسوقي، وعلي صبحي، وتارا عماد، وديانا هشام، وأحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، ويظهر خلال أحداثه ضيوف شرف بينهم باسم سمرة، وخالد الصاوي.

وتدور أحداثه حول شخصيتين يقدمهما عصام عمر وطه دسوقي، حيث يجسد الأول دور شاب يعمل في شركة شحن، فيما يظهر الثاني بشخصية Gamer، يتورط كلاهما بمشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة ويحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.