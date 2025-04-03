عروض تراثية في احتفال ثقافة جنوب سيناء بعيد الفطر

تنظمت هيئة قصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من العروض الفنية والتراثية بفرع ثقافة جنوب سيناء، على مدار يوم أمس الأربعاء، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفالا بعيد الفطر المبارك في المحافظات المختلفة.

واستهلت الفعاليات، المنفذة في مسرح نادي الشرطة بمدينة طور سيناء، بعرض فني لفرقة أطفال الطور للفنون بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، تضمن فقرات استعراضية من التراث الشعبى المتنوع، منها "مرحب بالزوار، والحجالة، ومصر أم الدنيا، وصعيدي، وسمسمية، ونوبة".

واختتمت بعرض التنورة التراثية، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وشهد مسرح السلام بمدينة شرم الشيخ، عروضا استعراضية لفرقة أطفال شرم للفنون الشعبية بقيادة الفننان سيد الدهشان، قدمت خلالها باقة منتنوعة من الفقرات الفلكلورية، منها "علشان لازم نكون مع بعض، والناس في بلادي، ومانجا، وبنتي يابنوته، ويا قدس"، واختتمت فقرتها باستعراض "بشره خير".

وتأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته الهيئة قصور الثقافة، احتفالا بعيد الفطر المبارك بالقاهرة والمحافظات، يشمل عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، والعروض المسرحية بمحافظات الفيوم والشرقية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى الأنشطة المقدمة بالمشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة، و3 أفلام جديدة تعرض بعدد من قصور ومراكز الثقافة في 16 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة من خلال مشروع "سينما الشعب".