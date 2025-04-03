كيف ردت الجنائية الدولية على زيارة نتنياهو للمجر؟

قالت المحكمة الجنائية الدولية إن المجر ملزمة بالتعاون، بشأن مذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وصباح اليوم أعلنت المجر انسحابها من المحكمة، تزامنا مع زيارة نتنياهو إلى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المجر "إم تي آي" عن جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، قوله إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة.

وتأتي الخطوة بعد وقت قصير من وصول نتنياهو إلى بودابست في زيارة رسمية ولقائه نظيره المجري، علما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي صدرت ضده مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

ووصل نتنياهو إلى المجر في وقت مبكر من صباح الخميس، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده، ومن المقرر عودته إلى إسرائيل يوم الأحد.

وفي نوفمبر الماضي، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة.