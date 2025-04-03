رئيس كولومبيا: فرض الرسوم الأمريكية هو موت لليبرالية الجديدة

صرح الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بأن الرسوم الجمركية التي أعلن عن فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول العالم تعتبر "موتاَ لليبرالية الجديدة".



وقال بيترو في منشور على موقع "إكس"، يوم الأربعاء: "اليوم ماتت الليبرالية الجديدة التي أعلنت سياسة التجارة الحرة حول العالم. وينبغي على من يتشبثون بهذه الإيديولوجية المتطرفة أن يدركوا أنهم يتشبثون بجثة".



وأضاف بيترو أن "الحكومة الأمريكية تعتقد أن بإمكانها بعد زيادة الرسوم على الواردات بشكل عام أن تزيد من إنتاجها ورخائها وفرص العمل. وبرأيي أن ذلك قد يكون خطأ كبيرا".

وأشار إلى أن كولومبيا ستقوم بخفض الرسوم أو زيادتها انطلاقا من احتياجات قطاع معين من اقتصادها، موضحا: "سنخفض الرسوم حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة فرص العمل في كولومبيا، وسنزيدها حيث نخسر فرص عمل كثيرة جدا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الأربعاء 2 أبريل عن فرض مختلف الرسوم التجارية على كل دول العالم تقريبا، بما فيها فرض رسوم مرتفعة على الصين والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى التي تعتبر السلطات الأمريكية أنها تفرض رسوما وتعريفات مفرطة على المنتجات الأمريكية.

وبلغت نسبة الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على كولومبيا 10%.