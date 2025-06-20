قرر حكم مباراة بنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي الجارية الآن في كأس العالم للأندية 2025 إيقافها بسبب عوامل جوية.

وتُعتبر هذه هي المباراة الرابعة منذ انطلاق كأس العالم للأندية 2025، التي يتم فيها إيقاف اللقاء بسبب العوامل الجوية، منذ انطلاقها في الرابع عشر من يونيو الجاري.

وكانت باكورة المباريات التي شهدت توقفها وخروج اللاعبين من أرضية الملعب قد جمعت صن داونز ضد أولسان هيونداي الكوري، ثم في لقاء باتشوكا وسالزبورج، قبل أن يتكرر الأمر في مباراة الأهلي ضد بالميراس.

وتشير نتيجة مباراة بنفيكا وأوكلاند قبل توقفها مع نهاية الشوط الأول بتفوق الفريق البرتغالي بهدف نظيف سجله أنخيل دي ماريا.