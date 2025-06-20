اجتماع الأوروبيين مع الخارجية الإيرانية لم يظهر أي مؤشر على تحقيق أي انفراجة فورية ملموسة

أسفر اجتماع عقده وزير الخارجية الإيراني مع وزراء خارجية أوروبيين، اليوم الجمعة، عن تعزيز الآمال بإجراء مزيد من المحادثات، لكن لم يظهر أي مؤشر على تحقيق أي انفراجة فورية ملموسة في المحادثات، وذلك بعد أسبوع من تصاعد الأزمة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني إلى حرب بين إسرائيل وطهران.

وخرج وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، من فندق في جنيف بعد نحو 3 ساعات ونصف الساعة من بدء محادثاتهم مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي.

وكان هذا أول اجتماع مباشر بين مسئولين غربيين وإيرانيين منذ اندلاع الصراع.