الأمن السوري يقبض على قيادي عسكري سابق متهم بجرائم حرب

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- فراس مفيد سعيد أحد قادة مليشيا ما يعرف بـ"الدفاع الوطني"

ألقت قوات الأمن السورية، الجمعة، القبض على فراس مفيد سعيد أحد قادة مليشيا ما يعرف بـ"الدفاع الوطني"، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب واعتقالات تعسفية بحق مدنيين خلال فترة حكم النظام المخلوع.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان عبر قناتها على منصة تلغرام، إن "قيادة الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية (غرب) ألقت القبض على المدعو فراس مفيد سعيد، أحد قادة ميليشيا الدفاع الوطني بمدينة جبلة (تتبع للاذقية)، في ظل النظام البائد".

وأضاف البيان أن سعيد "متورط بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، وتنفيذ اعتقالات تعسفية وعمليات قتل".

وذكر أنه "أحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ضمن جهود ملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم للعدالة".

تأتي هذه العملية في سياق مساعي الإدارة السورية لضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق، الذين يثيرون اضطرابات أمنية، خاصة في منطقة الساحل، التي كانت تعد معقلا لكبار ضباط نظام بشار الأسد وطائفته.

وفي 8 ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.