إسرائيل: لا نستبعد المسار الدبلوماسي لمنع إيران من حيازة سلاح نووي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، إن إسرائيل لا تستبعد المسار الدبلوماسي لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، مضيفاً أن هناك مؤشرات على احتمال إجراء محادثات غير مباشرة بين طهران والولايات المتحدة.

وأضاف: "لا نجري محادثات مع الإيرانيين كما تعلمون، لكنهم أشاروا بوضوح إلى استعدادهم لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، ولن أتفاجأ إذا بدأت تلك المفاوضات". فيما تنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان مسؤولان أميركيان قالا إن البيت الأبيض يبحث العرض الإيراني لعقد محادثات نووية غير مباشرة "بجدية"، وفق موقع "أكسيوس".

وكرر ترمب مراراً أنه يفضل عقد صفقة مع طهران، ولكنه حذَّرها من "قصف لم تره من قبل"، إذا لم تقبل بعقد صفقة خلال مهلة الشهرين التي منحها لإيران، ولكن من غير الواضح متى تبدأ هذه المهلة أو ما إذا كانت قد بدأت بالفعل.