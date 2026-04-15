مرصد «التعاون الإسلامي» يُصدر تقريره الـ124 مع تزايد وتيرة الاستيطان بالضفة

وثّق المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، في الفترة من 7 إلى 13 أبريل 2026، (432) اقتحامًا لقوات الاحتلال داخل مناطق الضفة الغربية، حيث قتلت قوات الاحتلال (3) فلسطينيين وجرحت (22)، واعتقلت (189) آخرين، كما هدمت (21) منزلًا، وجرفت واقتلعت الأشجار من أراضٍ في سبع مناطق مختلفة.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد أماكن العبادة، سجّل المرصد -وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- اقتحامات يومية من قبل المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، كان أبرزها اقتحام وزير في حكومة الاحتلال، بعد إغلاقه 40 يومًا متواصلين، واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين في ظل اعتداءاتها على المسيحيين الأرثوذكس خلال احتفالاتهم بعيد الفصح في القدس.

وبلغ عدد هجمات المستوطنين ضد البلدات والقرى الفلسطينية (149) هجومًا، شملت تهجير 5 عائلات بدوية قرب بلدة العوجا بأريحا.

وبلغت الأنشطة الاستيطانية في أسبوع واحد (15) نشاطًا، وبلغت على مدى الفترة بين 7 أكتوبر 2023 إلى 13 أبريل 2026، (878) نشاطًا، ما يعكس حجم محاولات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على المزيد من الأراضي في الضفة الغربية، فيما بلغ مجموع الجرائم الإسرائيلية على مدى الأسبوع الماضي (1264) جريمة.

وفي قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال قصف مناطق مختلفة ما أسفر عن سقوط (31) شهيدًا و(112) جريحًا، إضافة إلى انتشال جثمان أحد الشهداء، ليصل عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 13 أبريل 2026، (73480) شهيدًا، و(182808) جرحى في مختلف المناطق الفلسطينية.