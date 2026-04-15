الأربعاء 15 أبريل 2026 4:14 ص القاهرة
منسقة أممية: اجتماع لبنان وإسرائيل خطوة أولى لوقف الأعمال العدائية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 3:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 3:58 ص

قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، إن الاجتماع الذي عُقد اليوم بين لبنان وإسرائيل "يمثل خطوة أولى مهمة على طريق إنهاء الأعمال العدائية الجارية".
وأضافت بلاسخارت، في حسابها على منصة "إكس"، "نرحب باجتماع اليوم بين لبنان وإسرائيل، بوصفه الخطوة الأولى لإنهاء الأعمال العدائية الحالية، وكسر حلقة الصراع التي طال أمدها".
وتابعت إن "هذه الخطوة، رغم كونها أولية، يمكن أن تشكل أساساً لبناء زخم تدريجي نحو تحقيق الاستقرار الدائم للجميع".. مشددة على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتفادي التصعيد.
وأكدت المنسقة الأممية أن المجتمع الدولي يتطلع إلى أن تسهم هذه اللقاءات في فتح مسار أكثر استدامة للتهدئة في المنطقة.


