الجيش الأمريكي يقتل 4 أشخاص في ضربة ضد قارب يُشتبه بتهريبه للمخدرات في المحيط الهادئ

أعلن الجيش الأمريكي مقتل أربعة رجال في ضربة استهدفت زورقا "يشتبه" في استخدامه لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، بحسب ما قالت القيادة الجنوبية الأمريكية يوم الثلاثاء.

وقالت القيادة في منشور على منصة إكس إن الزورق كان يعمل وفق تقييمات استخباراتية على مسار معروف لتهريب المخدرات، وكان يعتقد أنه متورط في تهريب المواد المخدرة.

وأضافت أن الجيش الأمريكي، وبناء على أوامر من الرئيس دونالد ترامب، ينفذ منذ سبتمبر 2025 ضربات قاتلة ضد قوارب في منطقة الكاريبي وشرق المحيط الهادئ يُشتبه في نقلها للمخدرات إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لأرقام رسمية، قتل بالفعل أكثر من 160 شخصا في هذه الضربات.

وتواجه الولايات المتحدة مشكلة كبيرة في المخدرات، تلقي السلطات باللوم فيها غالبا على شبكات تهريب أجنبية.

في المقابل، يقول منتقدون إن هذه الهجمات القاتلة في المياه الدولية تنتهك القانون الدولي.