 قطر: نستنكر بشدة مزاعم دفع الأموال للتقليل من جهود الوساطة المصرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قطر: نستنكر بشدة مزاعم دفع الأموال للتقليل من جهود الوساطة المصرية

محمد شعبان
نشر في: الخميس 3 أبريل 2025 - 9:14 م | آخر تحديث: الخميس 3 أبريل 2025 - 9:23 م

أعربت قطر، عن استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من قبل بعض الوسائل الإعلامية التي تزعم دفع الدوحة، أموال للتقليل من جهود مصر، أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل.

وأكدت قطر، في بيان صادر عن «مكتب الإعلام الدولي»، مساء اليوم الخميس، أن «هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب الشقيقة، كما أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل، وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب».

وحذرت قطر من «انزلاق هؤلاء الأشخاص نحو خدمة مشاريع ليس لها من هدف، إلا إفشال الوساطة وزيادة معاناة الأشقاء الفلسطينيين».

وشددت الدوحة، على التزامها بدورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الحرب الكارثة والعمل بشكل وثيق ومستمر مع الأشقاء في مصر لتعزيز فرص تحقيق تهدئة دائمة وحماية أرواح المدنيين.

كما أشادت بالدور المحوري لمصر في هذه القضية الهامة، حيث يجري التعاون والتنسيق اليومي بين الجانبين من أجل ضمان نجاح مساعي الوساطة المشتركة الهادفة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وجددت الدوحة التأكيد أن جهود الوساطة؛ يجب أن تبقى بمنأى عن أي محاولات للتسيس، أو التشوية، مشددة أن الأولوية تظل في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفق حل الدولتين.

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