انتقاد نادر من ألمانيا لإسرائيل: غزة تتعرض لـ عنف همجي

دعت ألمانيا، الخميس، لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، ووصفت ما يتعرض له سكان القطاع بـ«العنف الهمجي»، وذلك في انتقاد نادر لحليفتها إسرائيل.

ودعا المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحفي في برلين إلى جانب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلى استئناف مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار في غزة، في وقت وسعت به إسرائيل هجومها العسكري في القطاع.

وأكد المستشار الألماني أن «الوضع في غزة وأيضا في الضفة الغربية لا يمكن أن يستقر إلا من خلال حل سياسي»، منددا بتدهور الوضع «يوما بعد يوم في القطاع حيث لم تصل أي مساعدة إنسانية منذ شهر».

وقال المستشار الألماني: «لا يمكن ولا ينبغي أن تستمر الحال كذلك. الكثير الكثير من الأشخاص يكابدون الجوع والعنف الهمجي المتواصل ونقص الرعاية الطبية»، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية».

وتابع شولتس: «المطلوب الآن هو العودة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن»، داعيا إلى «مفاوضات جادة بهدف الاتفاق على نظام لما بعد الحرب في غزة يحمي أمن إسرائيل».

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ17 من عودة الحرب موقعة العشرات من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فإن 100 شهيد ارتقوا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية على منازل وخيام بخان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 20 مواطنا على الأقل وإصابة العشرات.