رد فعل سويسرا هادئ تجاه فرض ترامب لرسوم بنسبة 31%

اتسم رد فعل سويسرا بالهدوء، اليوم الخميس، ولم تعلن فرض رسوم مضادة فورية في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 31% على الواردات من سويسرا.

وعلى عكس رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي قالت اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لاتخاذ إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجديدة أعلنها ترامب، قالت رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر، إن الحكومة "احيطت علما" بالقرارات الأمريكية المتعلقة بالرسوم.

وكتبت عبر منصة "أكس": "سوف نحدد سريعا الخطوات المقبلة، حيث الأولوية للمصالح الاقتصادية طويلة المدى للبلاد".