التحالف الإسلامي يستعرض مع القيادة الخليجية التعاون في مجال محاربة الإرهاب

استعرض الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي اللواء الركن عبد العزيز بن أحمد البلوي، تعزيز التعاون والتنسيق المشترك خاصة في مجال محاربة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن اللواء المغيدي واللواء البلوي استعرضا خلال اللقاء، الذي عقد بمقر التحالف في الرياض، اليوم الأربعاء، "رسالة التحالف وأهدافه الاستراتيجية، ومنهجيته الشاملة في محاربة الإرهاب القائمة على التكامل بين المجالات الأربعة: الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري، إلى جانب دوره في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، وبناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز العمل المؤسسي المشترك".

واطلع الوفد الخليجي، على آليات العمل داخل مقر التحالف، وبرامج التدريب والتأهيل، ومنظومة تقدير الموقف المعلوماتي، إضافة إلى المبادرات النوعية التي ينفذها التحالف لدعم الدول الأعضاء ورفع كفاءة الأجهزة المعنية بمحاربة الإرهاب، وفقاً لـ"واس".

وأكد المغيدي، أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع المنظومات العسكرية الخليجية، وتطوير آليات التنسيق والعمل المشترك.

وأوضح المغيدي، أن الزيارة تأتي أيضاً في إطار تعزيز مسارات التعاون العسكري والأمني المشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب هو حلف عسكري إسلامي أُعلن عنه في 15 ديسمبر 2015 بقيادة المملكة العربية السعودية، يهدف إلى محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أياً كان مذهبه وتسميته بحسب بيان التحالف.

ويضم التحالف العسكري الإسلامي 43 دولة مسلمة، تشارك في عملية التخطيط واتخاذ القرار، ويملك التحالف غرفة عمليات مشتركة مقرها الرياض.