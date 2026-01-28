الزمالك يتقدم على بتروجت بثنائية في الشوط الأول

أنهى فريق الزمالك الشوط الأول من مباراته ضد بتروجت، متقدما بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

وسجل عدي الدباغ عدف التقدم في الدقيقة 21، بينما أضاف حسام عبدالمجيد الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وشهدت المباراة إصابة محمد شحاتة لاعب خط وسط الفريق في الدقيقة 20 ليشارك بدلا من محمد السيد في الدقيقة 20.

ولعب الزمالك بتشكيل مختلف نسبيا عن المباراة الماضية، حيث أجرى معتمد جمال المدير الفني بعض التعديلات على القائمة التي واجهت المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية، بمشاركة عدي الدباغ أساسيا إلى جانب ناصر منسي، وكذلك محمد صبحي في حراسة المرمى بدلا من محمد عواد.

ولم يظهر بتروجت بشكل هجومي قوي على مرمى صبحي، حيث غابت الخطورة أغلب أوقات المباراة على المرمى الأبيض.