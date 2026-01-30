ماهر همام: أزمة إمام عاشور صدمة لم تحدث في تاريخ الأهلي

أكد ماهر همام، نجم الكرة المصرية السابق، أن الجميع تفاجأ بالأزمة التي افتعلها لاعب النادي الأهلي إمام عاشور خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال همام، خلال ظهوره في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر 2:«الجميع فوجئ بأزمة إمام عاشور، وما حدث كان بمثابة صدمة، وعلى مدار تاريخ النادي الأهلي لم يحدث مثل هذا الموقف».

وأشاد نجم الكرة المصرية السابق بسرعة ووضوح قرار إدارة الأهلي، مضيفًا:«أُحيّي مجلس إدارة الأهلي على القرار السريع والواضح في رد الفعل، كما أُحيّي بيس تورب الذي أصر على مغادرة البعثة في الموعد المحدد، فالأهلي لا يقف على أحد».

وتطرق ماهر همام إلى دور وكيل اللاعب، مؤكدًا أن إمام عاشور لا يُدار بالشكل الصحيح، قائلًا:«لدينا نموذج ناجح مثل محمد صلاح، الذي يمتلك وكيلًا يعرف كيف يخطط لمسيرته بشكل سليم، لكن وكيل إمام عاشور يضغط عليه، وهو ما ينعكس سلبًا على اللاعب».

وأضاف أن وكيل اللاعب لديه مشكلات سابقة مع الأهلي، وتسبب من قبل في رحيل وسام أبو علي، وحاول اتباع النهج نفسه مع حسام، قبل أن يسعى لتكرار الأمر مع إمام عاشور.

واختتم همام تصريحاته بالتأكيد على أن تصرفات وكيل اللاعب قد تؤثر سلبًا على مسيرة إمام عاشور داخل الأهلي، مشددًا على أن النادي يتمسك بمبادئه وانضباط لاعبيه مهما كانت الظروف.