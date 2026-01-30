ترامب يوجه تحذيرا بشأن استراتيجية ستارمر الخطيرة تجاه الصين

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أنه سيكون من "الخطير" على المملكة المتحدة القيام بأعمال تجارية مع الصين، في الوقت الذي يتحرك فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بكين في اليوم الأخير من زيارته.

والتقى رئيس الوزراء البريطاني بالرئيس الصيني شي جين بينج يوم الخميس، حيث عرض وجهة نظره لإقامة علاقة "أكثر تطورا" بين البلدين، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وردا على أسئلة الصحفيين في وقت مبكر من اليوم الجمعة حول جهود المملكة المتحدة لتعزيز الروابط الاقتصادية مع الصين، أعرب ترامب عن عدم رضاه.

وقال ترامب: "حسنا، من الخطير جدا بالنسبة لهم القيام بذلك، وأعتقد أنه من الأكثر خطورة بالنسبة لكندا الدخول في أعمال تجارية مع الصين"، وأضاف أن أداء كندا كان "سيئا" وقال: "لا يمكنك النظر إلى الصين باعتبارها الحل".