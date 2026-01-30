وليد دعبس: مودرن سبورت يسير في الطريق الصحيح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال دعبس إن هذا الانتصار جاء ثمرة العمل الجاد والالتزام داخل منظومة الفريق، مؤكدًا: «أشكر اللاعبين والجهاز الفني على الأداء الجيد الذي قدموه طوال المباراة، فالفوز على فريق كبير بحجم الإسماعيلي ليس بالأمر السهل».

وأضاف رئيس مودرن سبورت: «الفريق يسير في الطريق الصحيح نحو التواجد في مركز مميز يليق باسم نادي مودرن سبورت».

وتابع: «نثق بشكل كامل في الجهاز الفني واللاعبين، وهدفنا الاستمرار بنفس التركيز والانضباط خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق نتائج إيجابية تليق باسم النادي».

واختتم وليد دعبس تصريحاته قائلًا: «نسعى لمواصلة العمل بكل قوة لتقديم موسم مميز، وتحقيق الأهداف التي وضعناها منذ بداية الموسم».