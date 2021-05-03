وقعت الفنانة جميلة عوض، في فخ رامز جلال، ببرنامجه الرمضاني «رامز عقله طار».

وقدمها رامز في البرنامج المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر». الإثنين، قائلا: «متمردة مع إنها قد الزئردة، عقلة صباع الإبداع، شبر ونص التمثيل»، حسبما قال.

وما أن دخلت إلى كبسولة «هوب دروب» التي يقع فيها المقلب، حتى دخلت في نوبة من البكاء، و ظلت تردد الأذكار والأدعية للخروج بسلام.

يذكر أن الفنان رامز جلال أعلن الانتهاء من تصوير جميع حلقات برنامج المقالب رامز عقله طار، وعددها 29 حلقة مدة الحلقة الواحدة 22 دقيقة، يعرض فيها جميع فقرات الضيف في البرنامج، حيث يتعرض الضحية إلى مجموعة من التحديات والمغامرات التي تختبر قوة التحمل حتى يقع في مقلب رامز جلال.