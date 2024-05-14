صحيفة: إسرائيل تخشى إصدار محكمة العدل الدولية قرارا بوقف القتال في رفح

ذكر إعلام عبري، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تخشى من إصدار محكمة العدل الدولية أمرا بوقف القتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال جلسات استماع علنية تعقدها يومي الخميس والجمعة، بطلب من جنوب إفريقيا.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن القيادة السياسية في إسرائيل لم تقرر بعد حضور هذه الجلسات من عدمه، لكنها تبحث خيار طلب تأجيلها، وفقاً لما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع الخميس والجمعة؛ للنظر في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ "تدابير إضافية" لإجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل، في أعقاب عملية الجيش الإسرائيلي في رفح.

وتعليقا على ما أعلنته المحكمة، ذكرت "يديعوت أحرونوت" أنه "في إسرائيل لم يقرروا حتى الآن ما إذا كانوا سيشاركون في جلسات المحكمة تلك أم لا"، دون أن تكشف عن مصدر معلوماتها.

وأضافت: "وفقا لقرار المحكمة، سيتم عقد جلسة استماع علنية لجنوب إفريقيا الخميس، وسيتم عقد إجراء مماثل لإسرائيل الجمعة. ومع ذلك، فإن مسألة المشاركة الإسرائيلية في الجلسة قيد المناقشة حاليًا، ولم تتخذ القيادة السياسية بعد قرارا بشأنها".

ولفتت الصحيفة إلى أن "أحد الخيارات التي يتم النظر فيها حاليًا في إسرائيل هو طلب تأجيل الجلسة، على أساس أن يومين لا يكفيان للتحضير لها".

وتابعت: "تخشى إسرائيل أن تستجيب محكمة العدل لطلب جنوب إفريقيا، وأن تصدر في المستقبل القريب أمرا بوقف القتال في رفح".