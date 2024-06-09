البحرية البريطانية: اندلاع النيران في سفينة جراء إصابتها بمقذوف في خليج عدن

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أعلنت البحرية البريطانية، اليوم الأحد، اندلاع النيران في سفينة جراء إصابتها بمقذوف في خليج عدن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهي جزء من البحرية الملكية البريطانية، إن السفينة أصيبت "بمقذوف مجهول" نحو الساعة 2340 بتوقيت جرينتش أمس السبت على بعد نحو 70 ميلا بحريا (130 كيلومترا) جنوب غربي عدن في اليمن.



وأضافت الهيئة أن الهجوم "أدى إلى اندلاع حريق"، وأنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وأن السيطرة على الأضرار جارية.



وقالت الهيئة إن السفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي.



ولم تقدم الهيئة تفاصيل حول السفينة التي تعرضت للهجوم، لكنها نصحت بعبور المنطقة بحذر.