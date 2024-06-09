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اعترف بوكوندجي كان، نجم فريق نانت الفرنسي ومنتخب غينيا بيساو السابق، بصعوبة مواجهة منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيرا إلى امتلاك الفراعنة للاعبين مميزين مثل تريزيجيه ومحمد صلاح.

قال بوكوندجي في تصريحات عبر برنامج «رقم 10» على القناة «الأولى»:" منتخب مصر فريق قوي وخطير ومنظم واللاعبين المصريين يمتلكون وعيا تكتيكيا يعادلون بها اللاعبين في أوروبا".

أضاف:" المباراة ستكون صعبة على غينيا بيساو لكن لم يعد هناك فريق صغير في إفريقيا وبطولة أمم إفريقيا الأخيرة خير دليل على ذلك".

أشار:" منتخب مصر يمتلك محترفين جيدين على رأسهم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وقادرين على صنع الفارق في أي وقت".

أكد:" منتخب غينيا بيساو سيحاول تقديم مباراة قوية أمام مصر وسنبذل قصارى جهدنا .. والمباراة ستكون صعبة على المنتخبين لكن ستكون هناك أفضلية لمصر بحكم التاريخ والإمكانيات".

واصل:" منتخب غينيا بيساو يمتلك لاعبين محترفين جيدين محترفين في الدوري الفرنسي والبرتغالي وقادرين على التعامل مع المباريات الصعبة .. ونمتلك بالدي لاعب ليون الفرنسي وهو لاعب رائع ويبقى النجم الاول لمنتخب غينيا بيساو".

شدد:" كل الفرق في إفريقيا تعرف بعضها ولكل مباراة حساباتها ومحمد صلاح نقطة قوة في منتخب مصر ولن نراقبه بشكل خاص خلال المباراة".

تابع:" منتخب مصر مرشح أول للتأهل لنهائيات بطولة كأس العالم ٢٠٢٦ وسنحاول أن نتمسك بآمالنا من أجل حجز المركز الثاني بالمجموعة والمباراتين القادمتين بالمجموعة ستحدد مصيرنا في المنافسة بشكل كبير".

أكمل:" منتخبات السنغال و كوت ديفوار والجزائر ومصر ونيجيريا وغانا والمغرب وتونس بما لديهم من تاريخ وبما يمتلكون من لاعبين مميزين هي فرق الصف الأول والمرشحة بقوة للصعود للمونديال القادم.. ولكن مستويات المنتخبات في إفريقيا حاليا متقاربة والجميع هدفه الوحيد الصعود لكأس العالم".

أتم:" الجميع يعرف حسام حسن في افريقيا وقدم بطولة امم افريقيا رائعة مع منتخب مصر حينما كان لاعبا في مسابقة كأس الامم نسخة ١٩٩٨ في بوركينا فاين.. وهو لاعب عظيم وله تاريخ كبير والكل يعرفه في افريقيا وايضا اوروبا".