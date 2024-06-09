 إصابة 22 شخصا جراء حريق بمبنى سكني في ألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 22 شخصا جراء حريق بمبنى سكني في ألمانيا

د ب أ
نشر في: الأحد 9 يونيو 2024 - 9:13 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يونيو 2024 - 9:13 ص

أصيب 22 شخصا في حريق بمبنى سكني في مدينة زولينجن الألمانية، وكان من بين المصابين طاقم أول سيارة إسعاف وصلت إلى مكان الحادث، حسبما أعلنت إدارة الإطفاء اليوم الأحد.

ووفقا للبيانات، أصيب معظم المصابين باختناقات جراء استنشاق الدخان الناجم عن الحريق.

وعندما وصلت فرق الإطفاء، كان الدخان يتصاعد من عدة نوافذ في الجزء الأمامي والخلفي من المبنى المكون من ثلاثة طوابق.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخراج عشرة أفراد من المنزل، من بينهم عائلتين، عبر سلم الإطفاء. وتم نقل 12 فردا من إجمالي 22 مصابا إلى المستشفى.

ولم يعد المبنى صالحا للسكنى في الوقت الحالي.

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