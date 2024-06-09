أعلن حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تعاقد الدولة على شحنة غاز مسال من المقرر وصولها خلال 10 أيام إلى ميناء العين السخنة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إن هناك تعاقدات أخرى سوف تجري لاستيراد عدد من الشحنات الإضافية قد تتجاوز أكثر من 15 شحنة؛ وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة في استهلاك الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف.

وأشار إلى أن هناك تناقصًا طبيعيًا في إنتاج حقول الغاز المصرية، موضحا أنه أمر طبيعي يحدث في جميع دول العالم، لافتا أن الدولة لجأت إلى استيراد الغاز خلال الفترات الماضية، عبر اتفاقية الغاز مع الأردن الشقيق؛ من أجل تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء.

وبشأن زيادة ساعات انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات، أكد «عبد العزيز» أن ذلك كان إجراءً مؤقتًا ليوم واحد فقط لن يتكرر، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعمليات الصيانة الدورية لشبكة الغاز التي أثرت بالسلب على نقص كميات الغاز المتدفقة.

وأوضح أن وزارة الكهرباء كانت تسحب خلال الأيام الماضية ما يصل إلى 145 مليون متر مكعب من الغاز والمازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

كما أشار إلى أنه تم إعادة ضخ الغاز إلى مصانع الأسمدة منذ يوم الخميس الماضي بعد الانقطاع بسبب زيادة أحمال الشبكة، مؤكدا أن جميع مصانع الأسمدة تم إعادة ضخ الغاز إليها.

وذكر أن مصانع الأسمدة تستهلك ما يزيد عن 600 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا.