ياسر إدريس: خوضي للانتخابات القادمة مرتبط بالنجاح في الأولمبياد

قال ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إن خوضه للانتخابات المقبلة على رئاسة اللجنة الأولمبية أمر مرتبط بالنجاح في أولمبياد باريس 2024.

وتابع في تصريحات تلفزيونية أنه لا يستطيع تزكية أحد لخلافته في حالة إذا ما قرر عدم خوض الانتخابات المقبلة على رئاسة اللجنة.

أضاف ياسر إدريس أن مصر جاهزة لاستضافة الأولمبياد حيث نمتلك البنية التحتية والإنشائية الرياضية والمؤهلة لتحقيق ذلك ولا ينقصنا سوى إدارة هذا الملف.

أشار إدريس إلى أن هناك شركات متخصصة تعمل على تنظيم ملف استضافة الأولمبياد وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة سيتم الاستقرار على شركة لتنفيذ ذلك الأمر.

أوضح رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه لا ينقصنا لاستضافة الأولمبياد سوى إدارة الملف فقط وهو ما سيتحقق في المستقبل القريب.

أكد إدريس:" توجد بعض العقبات التي تواجه البعثة المصرية ولكننا نعمل على تذليلها قبل السفر إلى باريس، وقد نجحنا في اللجنة الأولمبية في إنهاء كافة الأزمات والمشاكل الدولية، وأتوقع أن نحقق من 7 إلى 11 ميدالية في الأولمبياد القادمة".

أتم ياسر إدريس، أن المسابقات المحلية هي المسئولة عن إعداد البطل الأولمبي ، مضيفا بأن طبيعة الصعيد من الممكن أن يخرج لنا العديد من الأبطال .