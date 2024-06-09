حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغيرات المناخ بوزارة الزراعة، من مخاطر موجة ارتفاع درجات الحرارة على المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن الخضروات هي الأكثر تضررًا من ارتفاع درجات الحرارة.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر «ON E» مساء السبت، إن الذرة والأرز والقطن وفول الصويا وعباد الشمس؛ محاصيل صيفية بطبيعتها، تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، لكنها لا تصمد أمام موجات الحرارة الشديدة والطويلة.
وأضاف أن استمرار موجات الحر الشديدة في فصل الصيف، كما حدث في أعوام 2018 و 2021 و 2022، من شأنه أن يؤثر على إنتاجية فواكه مثل المانجو والزيتون والتين والرمان،؛ نتيجة تعرضها لظاهرة «التنحيف».
وشدد على ضرورة اهتمام المزارعين بتقريب فترات الري ورش بعض المركبات لحماية المحاصيل من سيلكات الألومنيوم والجير المخفف، لافتا أن الفواكه والطماطم تعد من أكثر المحاصيل تأثرًا بـ «لسعات الشمس».
وأكد أنه على الرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، إلا أن التأثيرات لم تكن ملموسة؛ لعدم زيادة الطاقة الحرارية، موضحا أنه مع استمرار التغيرات المناخية سوف تزداد حدة الطاقة الحرارية والتأثيرات السلبية المصاحبة لها على المحاصيل في الفترة المقبلة.