 الزراعة: لا تأثير لموجة الحرارة‎ ‎على المحاصيل للآن.. والخضروات والفاكهة الأكثر تضررًا - بوابة الشروق
الأحد 9 يونيو 2024 6:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الزراعة: لا تأثير لموجة الحرارة‎ ‎على المحاصيل للآن.. والخضروات والفاكهة الأكثر تضررًا

محمد شعبان
نشر في: الأحد 9 يونيو 2024 - 5:37 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يونيو 2024 - 5:37 ص

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغيرات المناخ بوزارة الزراعة، من مخاطر موجة ‏ارتفاع درجات الحرارة على المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن الخضروات هي الأكثر تضررًا من ‏ارتفاع درجات الحرارة.‏
وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر ‏‎«ON E» ‎مساء السبت، إن الذرة والأرز والقطن وفول الصويا وعباد الشمس؛ محاصيل صيفية بطبيعتها، ‏تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، لكنها لا تصمد أمام موجات الحرارة الشديدة والطويلة.‏
وأضاف أن استمرار موجات الحر الشديدة في فصل الصيف، كما حدث في أعوام 2018 و ‏‏2021 و 2022، من شأنه أن يؤثر على إنتاجية فواكه مثل المانجو والزيتون والتين ‏والرمان،؛ نتيجة تعرضها لظاهرة «التنحيف».‏
وشدد على ضرورة اهتمام المزارعين بتقريب فترات الري ورش بعض المركبات لحماية ‏المحاصيل من سيلكات الألومنيوم والجير المخفف، لافتا أن الفواكه والطماطم تعد من أكثر ‏المحاصيل تأثرًا بـ «لسعات الشمس»‏‎.‎
وأكد أنه على الرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، إلا أن التأثيرات ‏لم تكن ملموسة؛ لعدم زيادة الطاقة الحرارية، موضحا أنه مع استمرار التغيرات المناخية سوف ‏تزداد حدة الطاقة الحرارية والتأثيرات السلبية المصاحبة لها على المحاصيل في الفترة المقبلة.‏

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك