حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغيرات المناخ بوزارة الزراعة، من مخاطر موجة ‏ارتفاع درجات الحرارة على المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن الخضروات هي الأكثر تضررًا من ‏ارتفاع درجات الحرارة.‏

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر ‏‎«ON E» ‎مساء السبت، إن الذرة والأرز والقطن وفول الصويا وعباد الشمس؛ محاصيل صيفية بطبيعتها، ‏تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، لكنها لا تصمد أمام موجات الحرارة الشديدة والطويلة.‏

وأضاف أن استمرار موجات الحر الشديدة في فصل الصيف، كما حدث في أعوام 2018 و ‏‏2021 و 2022، من شأنه أن يؤثر على إنتاجية فواكه مثل المانجو والزيتون والتين ‏والرمان،؛ نتيجة تعرضها لظاهرة «التنحيف».‏

وشدد على ضرورة اهتمام المزارعين بتقريب فترات الري ورش بعض المركبات لحماية ‏المحاصيل من سيلكات الألومنيوم والجير المخفف، لافتا أن الفواكه والطماطم تعد من أكثر ‏المحاصيل تأثرًا بـ «لسعات الشمس»‏‎.‎

وأكد أنه على الرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، إلا أن التأثيرات ‏لم تكن ملموسة؛ لعدم زيادة الطاقة الحرارية، موضحا أنه مع استمرار التغيرات المناخية سوف ‏تزداد حدة الطاقة الحرارية والتأثيرات السلبية المصاحبة لها على المحاصيل في الفترة المقبلة.‏