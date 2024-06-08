شارك الفنان عمرو مصطفى جمهوره المتابع لحسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمنشور غامض قال فيه:"أحيانا الزمن كفيل بأنه يكشف كل حاجة".

وهو ما فسره متابعو حسابه أنه يقصد واقعة عمرو دياب حديث السوشيال ميديا منذ الصباح الباكر، حيث قام المطرب صاحب لقب الهضبة بصفع أحد معجبيه بالقلم على وجهه بعد أن حاول التقاط صورة تذكارية معه، أثناء إحياءه أحد الأفراح، وخاصة أن العلاقة بين المطرب عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى شهدت مراحل كثيرة من تعاون أثمر عن أغاني عديدة ناجحة، ثم تدهورت العلاقة بينهما ووصلت لخلافات حادة بين الطرفين، وتصريحات نارية من جانب عمرو مصطفى ضد عمرو دياب، قبل أن يحدث الصلح بينهما في حفل أولى ليالي السعودية المصرية.

ليأتى منشور عمرو مصطفى الأخير ليوحي للبعض أن الصلح بينهما لم يكتمل، وأن عمرو مصطفى يواصل هجومه على عمرو دياب، خاصة أن الملحن المعروف لم يقم بالرد على متابعيه وتصحيح مقصده من منشوره.