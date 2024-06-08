 آسر ياسين يروج لفيلمه الجديد ولاد رزق 3 - بوابة الشروق
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آسر ياسين يروج لفيلمه الجديد ولاد رزق 3

مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 8 يونيو 2024 - 9:50 م | آخر تحديث: السبت 8 يونيو 2024 - 9:50 م

روج الفنان آسر ياسين، لفيلمه الجديد "ولاد رزق3"، والذي يقدم من خلاله شخصية "الشايب" ضمن أحداث الفيلم.

ونشر آسر على صفحته الرسمية على إنستجرام صورة له من كواليس العمل، وعلق قائلا: "الشايب، عيد الأضحي ١٣ يونيو في السينمات، ولاد رزق3".

الفيلم إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، ويتلقى العمل دعم من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، حيث قد تم تصوير جزء منه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك في الفيلم مجموعة من الفنانين أبرزهم؛ أحمد عز، عمرو يوسف، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، ومن إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.



 


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