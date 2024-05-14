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تحتفي الإعلامية منى الشاذلي بسيرة ومسيرة الشاعر الغنائي الكبير مأمون الشناوي، في حلقتي الخميس والجمعة المقبلين، من حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "ON".

خلال الحلقة تكشف الشاذلي جوانب مجهولة في حياة واحد من أهم شعراء الأغنية فى تاريخ مصر.

ويتحدث الكاتب الصحفي طارق الشناوي، عن حياة عمه وكواليس نشأته وكيف اقتحم عالم الصحافة ومن بعدها تفرغ لكتابة الأغاني.

يتطرق الشناوي الى علاقة عمه بأباطرة الغناء مثل السيدة أم كلثوم التي تعاون معها في أكثر من عمل وكذلك الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب والعندليب عبدالحليم حافظ وفريدة الأطرش ووردة ونجاة الصغيرة وغيرهم.