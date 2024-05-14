بدأ الفنان تامر حسني، صباح اليوم، تصوير أولى مشاهد أحدث أفلامه، «ري ستارت»، والذي يشاركه في بطولته كلا من باسم سمرة، وهنا الزاهد.

ويتعاون تامر خلال فيلم «ري ستارت» للمرة الثالثة مع المخرجة سارة وفيق، حيث سبق وقدما سويا فيلم «مش أنا» عام 2021، وفيلم «تاج» عام 2023، كما يتعاون للمرة الثانية مع هنا الزاهد في فيلم «بحبك» عام 2022.

فيلم «ري ستارت»، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، وبطولة تامر حسني، وهنا الزاهد، وباسم سمرة، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وسيد أسامة الشهير بـ«ميكا».

يشار إلى أن أخر أفلام تامر حسني، كان فيلم «تاج»، والذى عرض في موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك في بطولته كلا من دينا الشربينى، وعمرو عبد الجليل، وساندى، وهالة فاخر، ومحمد أبو داود، وإسراء أحمد، ومحمد الجوهرى، وأحمد على، وسمر متولى، وإحسان الترك، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.