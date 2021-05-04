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بعد 27 سنة زواج.. بيل جيتس يعلن الانفصال عن زوجته

بيل جيتس
بيل جيتس
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 11:48 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 11:48 م
أعلن الملياردير الأمريكي بيل جيتس وزوجته ميليندا اليوم الاثنين، إنهما سينهيان زواجهما بعد 27 عاما.

وكتب الزوجان في بيان مشترك نشره مؤسس مايكروسوفت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،: "بعد قدر كبير من التفكير والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا".

وجاء في البيان "على مدى السنوات الـ 27 الماضية، قمنا بتربية ثلاثة أطفال رائعين وبنينا مؤسسة تعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين جميع الناس من أن يعيشوا حياة صحية ومنتجة.

وأضاف البيان: "نحن نواصل مشاركة الإيمان بتلك المهمة وسنواصل عملنا معا في المؤسسة، لكننا لم نعد نعتقد أننا يمكن أن ننمو معا كزوجين في هذه المرحلة التالية من حياتنا."

يشار إلى أن آل جيتس يديران معا مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية الشهيرة.

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