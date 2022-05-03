رئيس وزراء إيطاليا: ندعم انضمام دول البلقان وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدعم انضمام دول البلقان وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال دراجي، مخاطبا الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أكي"، إن "الاندماج الكامل للدول التي تعبر عن التطلعات الأوروبية لا يمثل تهديدا لتماسك المشروع الأوروبي، بل جزءا من تحقيقه".

وأشار إلى أن إيطاليا تؤيد الفتح الفوري لمفاوضات الانضمام مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية، تماشيا مع القرار الذي اتخذه المجلس الأوروبي في مارس 2020، معربا عن الرغبة في إعطاء دفعة جديدة للمفاوضات مع صربيا والجبل الأسود، وضمان أقصى قدر من الاهتمام للتطلعات المشروعة للبوسنة والهرسك وكوسوفو.

كما أكد دراجي استعداد بلاده للتوصل إلى حل دبلوماسي بين موسكو وكييف، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تضع الاتحاد الأوروبي في واحدة من أكثر الأزمات خطورة في تاريخه على المستوى الإنساني والأمني والاقتصادي وعلى مستوى الطاقة.

وأضاف أن "السلام في قارة أوروبا قائم على استخدام الدبلوماسية كوسيلة لحل النزاعات بين الدول وعلى احترام حقوق الإنسان"، لافتا إلى رغبة إيطاليا في أن تكون في الطليعة لصياغة أوروبا الجديدة.

وشدد على ضرورة الاستثمار في مجال الدفاع بهدف تحسين القدرات المشتركة للاتحاد الأوروبي ولحلف شمال الأطلسي.