طوكيو تسجل 3357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، 3357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع بواقع 954 حالة مقارنة بيوم أمس الاثنين، وبانخفاض بواقع 1691 حالة، مقارنة بيوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي"، اليوم أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، ويتلقون العلاج في المستشفيات في طوكيو بلغ 11 مريضا، بارتفاع بواقع حالة مقارنة بأمس الاثنين، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة.

حسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في اليابان، 7 ملايين و917 ألفا و391 حالة، وعدد حالات الوفاة 29 ألفا و631 حالة.